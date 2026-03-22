Um motociclista de 19 anos morreu após possivelmente ser atropelado por uma caminhonete, em Gurupi, na região sul do estado. Segundo a Polícia Militar (PM), ele teria tentado desviar de um buraco e caído na via. O motorista, de 50 anos, fugiu do local, mas foi localizado em seguida pela PM e preso em flagrante. A vítima foi identificada como Hugo Silva Ferreira.\nO acidente aconteceu na noite deste sábado (21), na Avenida Goiás. O nome do motorista suspeito não foi divulgado, por isso, o JTo não conseguiu contato com a defesa.\nDe acordo com os militares, a vítima trafegava no sentido Norte-Sul quando perdeu o controle ao passar por um buraco na via e caido no chão, mas ao tentar se levantar, ele foi atingido pela caminhonete que seguia no mesmo sentido. A vítima morreu ainda no local.\nTestemunhas informaram para os policiais que um veículo envolvido havia fugido sem prestar socorro. Porém, durante diligências, a caminhonete foi localizada e o homem apresentava sinais visíveis de embriaguez.