Na manhã deste sábado (29), um acidente com morte envolvendo uma motocicleta e uma carreta ocorreu na rodovia TO-040. A colisão foi registrada na região sudeste do estado, no trecho entre os municípios de Dianópolis e Porto Alegre do Tocantins. A vítima, que estava na moto, foi identificada como Dimar Lopes da Silva, de 48 anos.\nImagens gravadas por um motorista que passava pelo local, compartilhadas pela página Dianópolis Mil Grau, mostram a moto presa sob o para-choque do veículo de carga. O acidente afetou o trânsito da região, gerando congestionamento na pista.\nVeja a reportagem do Jornal Anhanguera 1ª Edição: Motociclista morre em batida contra caminhão na TO-040.\nO acidente aconteceu na região conhecida como Ladeira do Aleixo, a aproximadamente 8 km de Dianópolis. Segundo a Polícia Militar, além do condutor da moto, que morreu no local, o passageiro, de 46 anos, sofreu ferimentos graves e foi levado para o Hospital Regional de Dianópolis.