Luiz Vieira de Carvalho, de 66 anos, morreu após se envolver em um acidente com um caminhão na TO-134, em Luzinópolis, região norte do estado. Segundo a Polícia Militar, ele era um trabalhador agrícola e teria tentado realizar uma ultrapassagem na rodovia.
O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (5) em um trecho que liga Luzinópolis a Angico. Conforme os militares, devido à batida, Luiz Vieira foi arremessado para fora da rodovia e morreu no local.
O motorista do caminhão informou aos militares que a vítima teria invadido a contramão. Devido à colisão, outro carro que vinha atrás do veículo acabou batendo na traseira do caminhão.
A perícia foi chamada para analisar as circunstâncias do acidente.