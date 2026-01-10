O motociclista Michael Douglas Dias Alves, de 25 anos, morreu após bater em uma vaca na GO-070, sentido Goianira a Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, a passageira estava em estado de choque e foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).\nComo o nome da passageira não foi divulgado, o g1 não conseguiu atualizar o estado de saúde dela até a última atualização desta reportagem.\nAcidente entre picape e carreta na BR-153 mata motorista e deixa dois feridos\nEx-secretário da Seagro recebe últimas homenagens e é sepultado em cerimônia reservada em Palmas\nAcompanhante relata presença de insetos e falta de higiene no HGP: 'Tá uma sujeira danada, não tem ninguém pra limpar'\nO acidente aconteceu na madrugada de sexta-feira (9), no Jardim Primavera, em Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e a VIR (Viatura de Intervenção Rápida) compareceram ao local e prestaram apoio à ocorrência.