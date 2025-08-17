Um homem de 59 anos morreu após a moto que pilotava bater na lateral de um carro no setor Rodoviário, em Araguaína. Segundo a Polícia Militar, a vítima chegou a ser atendida por uma equipe Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas não resistiu aos ferimentos.\nO acidente aconteceu na noite de sábado (16). A vítima foi identificada como José Ribamar dos Santos, de 59 anos, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP).\nTestemunhas informaram à PM que um carro, conduzido por uma mulher de 60 anos, seguia pela Santos Dumont sentido leste/oeste e, ao virar à esquerda para a rua Tibúrcio Dantas, colidiu com a moto.\nJovem de 21 anos morre após perder controle de moto em avenida e atingir poste\nMotociclista é levado para delegacia após ser flagrado por câmera de segurança assediando mulheres em rua