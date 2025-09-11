Um motociclista morreu após perder o controle do veículo enquanto tentava desviar de um carro e bater em uma árvore na região norte de Palmas. As informações são da Polícia Militar (PM).\nVeja vídeo no JA 1: Motociclista morre após perder controle de moto e bater em árvore\nO acidente aconteceu na quadra 305 Norte, na noite de quarta-feira (10). A vítima teve a morte confirmada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local do acidente.\nO local foi periciado e o corpo da vítima foi levado pelo Instituto Médico Legal (IML) para realização dos exames necessários e posterior liberação à família.\nO JTo solicitou informações sobre o acidente para a Secretaria de Segurança Pública (SSP), mas não houve resposta até a última atualização desta reportagem.