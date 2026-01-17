Um acidente de trânsito nesta sexta-feira (16) terminou com a morte de uma motociclista de 27 anos. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi atingida lateralmente por uma caminhonete. Ela foi identificada como Myllena Ferreira de Amorim e, conforme a corporação, estava grávida de seis meses. A motorista do veículo, de 48 anos, permaneceu no local.\nA polícia informou neste sábado (17) que Myllena Ferreira foi atingida no cruzamento da Avenida Brasil com a Rua 11, em Araguaína. A motociclista sofreu ferimentos graves, foi levada ao Hospital Regional de Araguaína (HRA), mas não resistiu e morreu na madrugada deste sábado (17).\nAcidente com ônibus do Águia de Marabá no Tocantins: o que se sabe até agoraImagens mostram destruição do ônibus do Águia de Marabá após acidente no Tocantins\nA Perícia Técnica esteve no endereço para realizar os procedimentos e identificar as causas da batida.