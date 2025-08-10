Um motociclista de 34 anos ficou gravemente ferido após perder o controle da direção e cair de cima do viaduto na BR-153 em Araguaína, norte do estado. Segundo a Polícia Militar (PM), a queda foi de uma altura de aproximadamente nove metros.\nO acidente aconteceu na madrugada deste domingo (10), por volta das 4h. A PM apurou que o motociclista possivelmente dormiu enquanto dirigia e bateu em uma mureta antes de cair.\nEle foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Corpo de Bombeiros. Após os primeiros socorros, foi levado para o Hospital Regional de Araguaína (HRA). O nome do motociclista não foi informado e o g1 não conseguiu contato com parentes dele.\nA área foi isolada e periciada. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a análise dos vestígios e da dinâmica do acidente indicam que a vítima perdeu controle do veículo na manobra da rotatória.