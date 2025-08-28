O acidente que resultou na morte do motociclista Matheus Silva Furtado, de 25 anos, está sendo investigado pela Polícia Civil como homicídio culposo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a vítima perdeu o controle e bateu em uma árvore enquanto estava sendo perseguida por outro motociclista.\nA batida foi registrada às margens da Avenida Goiás, em Gurupi, no sul do estado, na manhã de domingo (24). O suspeito se apresentou espontaneamente à delegacia, fora do período de flagrante, e responde ao inquérito em liberdade. Ele não teve o nome divulgado e o JTo não teve acesso à sua defesa.\nSegundo a investigação, desde o primeiro momento, testemunhas indicaram a possibilidade de haver um segundo motociclista na cena.\nEm depoimento, o suspeito informou que tinha discutido com Matheus momentos antes por causa do barulho da motocicleta e que, por isso, estava perseguindo a vítima pelas ruas.