Um motociclista de 31 anos foi preso na madrugada desta sexta-feira (7) após colidir com uma viatura da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP). Segundo as informações da ocorrência, ele estava embriagado e empinando o veículo.\nO caso foi registrado por volta das 3h no Jardim Aureny III, na região sul de Palmas. O acidente aconteceu enquanto a equipe da GMP prestava apoio ao Corpo de Bombeiros, controlando o trânsito durante o combate às chamas em uma oficina de motos.\nSegundo a Guarda Metropolitana, o motociclista saiu de um bar nas proximidades conduzindo a moto em alta velocidade. Ao realizar uma manobra para empinar o veículo, não percebeu a presença da viatura e acabou colidindo.\nO motociclista sofreu lesões no braço. Ele recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento Sul (UPA/SUL).