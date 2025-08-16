Um motociclista foi levado para a delegacia após um morador denunciar que ele estaria assediando mulheres nas ruas. Na delegacia, segundo a Polícia Civil, o suspeito confessou que havia importunado outras vítimas. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que ele tocou o corpo de uma mulher no setor Bertaville, na região sul de Palmas.\nO nome dele não foi divulgado, por isso, o JTo não teve contato com sua defesa.\nO caso foi registrado nesta sexta-feira (15). Policiais militares estavam patrulhando a região do Jardim Aureny IV quando foram abordados por um homem que denunciou o motociclista. Segundo a PM, o morador disse que o suspeito estava pilotando uma moto prata e passava próximo às vítimas tocando no corpo delas.\nPai e filho morrem após moto ser atingida por caminhão na TO-020\nCaminhoneiro suspeito de causar morte de seis pessoas em acidente vira réu por homicídio culposo