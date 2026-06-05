Um motociclista de aplicativo chamou atenção nas redes sociais após publicar um vídeo em que uma passageira solicitou uma viagem durante a madrugada em Anápolis, a 55 km de Goiânia. Segundo ele, a cliente pediu que não cancelasse a corrida, pois havia acabado de descobrir uma suposta traição.\nDe acordo com o motociclista, a viagem aconteceu por volta das 5h e tinha como destino um motel localizado às margens da BR-060, em Anápolis.\nAcabei de descobrir uma traição. Meu marido tá me traindo. Pelo amor de Deus, não cancela, por favor”, teria dito a passageira durante a corrida pelo aplicativo.\nAo perceber a situação, o motorista contou que ficou surpreso com o pedido e decidiu registrar parte da viagem em vídeos publicados nas redes sociais.\nCaso Rafaela: vídeo, prisões e perguntas sem resposta; entenda a investigação do ataque a tiros em Dianópolis