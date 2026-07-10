Um motociclista de 22 anos morreu na tarde desta sexta-feira (10) após bater de frente com um caminhão na BR-010, próximo ao polo industrial de Porto Nacional, na região central do Tocantins. O impacto da colisão foi tão forte que o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.\nDe acordo com o relato do motorista do caminhão à equipe da TV Anhanguera, ele seguia de Palmas para Porto Nacional para descarregar materiais. No sentido oposto, o trânsito apresentava lentidão devido a galhadas espalhadas na pista. O motociclista teria saído de trás de um dos veículos parados para realizar uma ultrapassagem, momento em que atingiu a lateral do caminhão.\nA empresa responsável pelo veículo, GCP Gramprata, manifestou pesar e informou que está colaborando com as autoridades e que aguarda a conclusão da perícia técnica para compreender as circunstâncias do acidente. (Confira a nota na íntegra mais abaixo).