Um motociclista de 21 anos morreu após um acidente da rodovia TO-239, em Itacajá, na região norte do estado. Segundo a Polícia Militar, o jovem teria batido em uma vaca que estava solta na pista.
A batida aconteceu no domingo (24), no km 12 da rodovia que liga Itacajá a Itapiratins. Conforme a Polícia Militar (PM), o rapaz foi encontrado sem vida. Ele foi identificado como Isac Ferreira Miranda, conforme a Secretaria da Segurança Pública.
A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente. A moto da vítima estava com a documentação regular e foi entregue à família.
O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Araguaína, onde passou pelos exames de necrópsia e foi liberado aos familiares.