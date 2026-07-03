O jovem Gabriel Pereira de Sousa, de 20 anos, morreu nesta sexta-feira (3) após a motocicleta que conduzia bater em outra moto e em seguida bater contra um poste em Palmas. O acidente aconteceu no setor Taquari, após um dos condutores desrespeitar a sinalização de "PARE" e invadir a preferencial em um cruzamento da Avenida TLO-07.\nSegundo informações da PM, com a força da batida, Gabriel perdeu o controle da direção e se chocou contra a estrutura de concreto. Ele chegou a ser socorrido em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu a caminho da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região sul.\nJovem denuncia ter sido agredido por policiais militares em Formoso do Araguaia\nVídeo mostra momento em que caminhão atinge carros no mirante antes de despencar na Serra de Taquaruçu