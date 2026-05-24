Um motociclista de 20 anos morreu neste sábado (23), depois de se envolver em uma batida, perder o controle da moto e colidir contra um poste na Avenida NS-02, em Palmas. A vítima foi identificada como Isaque Maceno Oliveira, conforme apurado pela TV Anhanguera.\nAssista a reportagem no JA 2ª Edição: Motociclista perde o controle, bate em poste e morre em Palmas\nO acidente aconteceu por volta das 17h. De acordo com a Polícia Militar, testemunhas informaram que Isaque tentou forçar uma ultrapassagem pela esquerda e acabou atingindo o guidom da outra motocicleta. O segundo condutor sofreu ferimentos leves.\nPolicial militar aposentado e outro homem morrem em acidente no interior do Tocantins\nDois corpos são encontrados com marcas de tiros em carro na região sul de Palmas\nEquipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros tentaram reanimar o jovem por cerca de 40 minutos, sem sucesso. Ele foi declarado morto no local.