-Acidente Araguaína (1.3400200)\nUm motociclista morreu após um grave acidente envolvendo três veículos na tarde deste sábado (18), na Rua 49, no Setor Nova Araguaína, em Araguaína. A vítima é Fabiano Miguel dos Santos, de 57 anos.\nDe acordo com o 2º Batalhão da Polícia Militar, a ocorrência teve registro por volta das 15h40. Um carro que estava estacionado teve a porta aberta por um homem de 31 anos no momento em que o motociclista passava pela via. O guidão da moto atingiu a porta, o que provocou o desequilíbrio e a queda.\nAinda conforme a PM, durante a queda, uma picape que trafegava no sentido oposto, conduzida por um homem de 45 anos, atingiu o motociclista na pista.\nNoiva de jovem que morreu após casamento faz tatuagem com homenagem: 'Unidos para sempre'\n'Era a alegria da casa': irmã relembra locutor que morreu ao tentar salvar o filho