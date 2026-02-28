O motociclista Vanderlan Andrade Carvalho, de 33 anos, morreu após bater a moto que pilotava contra um contêiner, em Araguaína, no norte do Tocantins. O acidente ocorreu na noite desta sexta-feira (27).\nA colisão foi registrada na Rua Tapajós, no Setor Jardim Filadélfia. Segundo o 2º Batalhão da Polícia Militar, ao chegar ao local, os militares encontraram a vítima caída no chão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.\nFeminicídios crescem 54% no Tocantins em 2025, diz secretaria\nDenúncias de má-fé e venda casada levam MPTO a ação em defesa do consumidor\nA perícia foi chamada e após a realização dos procedimentos, o Instituto Médico Legal (IML) de Araguaína buscou o corpo no local e liberou aos familiares após a realização de exames de necropsia.