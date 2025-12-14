Um motociclista morreu após bater contra um caminhão na manhã deste domingo (14), na TO-164. A vítima foi identificada como Joãodivino Cássio Germano de Sousa, de 30 anos.\nO acidente foi registrado próximo ao distrito de Novo Horizonte, em Araguaína. Segundo informações preliminares, o condutor bateu contra um caminhão.\nVeja quem é o agrônomo que morreu em acidente na BR-153\nIndígenas capturaram suspeito de matar dona de pousada na Ilha do Bananal\nO corpo da vítima passou por exames de necropsia no Instituto Médico Legal de Araguaína (IML) e foi liberado para o sepultamento. A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente.