O jovem Yuri Chagas Barbosa de Lima, de 23 anos, desapareceu após ir para uma festa de aniversário em uma chácara em Luziânia, na Região do Entorno do Distrito Federal, contou a avó dele, Ivone Chagas. Ele foi para a festa e, de lá, foi buscar uma amiga no bairro Jardim Planalto, mas não foi mais visto.\nEle desapareceu no domingo (8). O caso é investigado pela Polícia Civil. A avó contou que ele foi para a festa com um carro de som emprestado de um amigo, que ficou com o carro de Yuri. Durante a festa, uma amiga dele teria ligado pedindo para buscá-la e, para a festa não ficar sem o carro de som, ele pegou o carro de outro amigo emprestado.\nEle entrou no carro e disseram que foi umas 5h40, 6h da tarde que ele saiu nesse carro. De lá pra cá, até hoje, o telefone dele não responde, não achamos o carro, não achamos ele. Já fui na polícia, já fui no IML, já fui nos hospitais, já fui nas UPAs, já fui em tudo quanto é lugar, mas ninguém sabe dele", falou a avó.