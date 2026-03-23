Moto a 211 km/h é flagrada em rodovia durante final de semana do MotoGP em Anápolis, Goiás (Divulgação/Polícia Rodoviária Federal)\nUma moto foi flagrada andando a 211 km/h na BR-060, em Anápolis, a 55 km de Goiânia, durante o final de semana do MotoGP, informou a Polícia Rodoviária Federal. Segundo a corporação, foram registrados mais de três mil flagrantes por excesso de velocidade durante o evento de motovelocidade na capital goiana.\nA PRF informou que a fiscalização foi intensificada nos dias do MotoGP, em razão dos alto fluxo de motocicletas de alta cilindrada em Goiânia, e contou com o apoio de um helicóptero para monitorar o tráfego. Os mais de três mil flagrantes por excesso de velocidade foram registrados majoritariamente no perímetro de Anápolis.\nCarro invade posto e arranca bomba de combustível; vídeo