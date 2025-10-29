Mortes por calor custaram ao Brasil US$ 5,1 milhões por ano —pouco mais de R$ 27 milhões— de 2015 a 2024, um aumento de 249% em relação à década anterior, afirma um relatório publicado pela revista Lancet sobre o impacto das mudanças climáticas na saúde das pessoas. Às vésperas da COP30, o estudo mostra que temperaturas recordes, longas secas e poluição custam vidas e dinheiro sem uma resposta efetiva dos governantes para a questão.\nO caso brasileiro acompanha a piora do indicador na América Latina, que, no mesmo período, registrou o custo médio anual de US$ 855 milhões — mais de R$ 4,5 bilhões— por mortes em decorrência do aumento de temperaturas. O valor é 229% mais alto do que o auferido na década passada. Segundo o estudo, são 13 mil mortes por ano na região por causa do calor —o número de mortes sobre o Brasil não foi divulgado pela revista.