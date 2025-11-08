-Câmara registra feminicídio de técnica de enfermagem (1.3332832)\nA técnica de enfermagem Daiany Batista de Carvalho, de 31 anos, foi assassinada a tiros em uma rua de Figueirópolis, região sul do estado, na noite da última terça-feira (4). Daiany era servidora efetiva da Secretaria Municipal de Saúde. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que ela foi atingida por tiros e morreu.\nUm homem de 38 anos foi preso dois dias depois do crime. Ele é suspeito de ser o executor do crime e afirmou que foi contratado por R$ 5 mil. A polícia continua em busca do mandante da execução. Veja o que se sabe até o momento sobre o crime contra a técnica de enfermagem.\nOnde e quando o crime aconteceu?\nDaiany Batista de Carvalho foi morta a tiros na noite de terça-feira, dia 4 de novembro de 2025. O crime ocorreu em uma rua na cidade de Figueirópolis. A técnica de enfermagem havia acabado de sair de uma loja e estava se dirigindo ao seu carro estacionado quando foi abordada pelo atirador. O crime foi registrado por câmeras de segurança próximas ao local.