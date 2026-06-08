Waldecir José de Lima Júnior, de 40 anos (Divulgação/PCTO)\nA Justiça do Tocantins transformou em réu o empresário Waldecir José de Lima Júnior, de 40 anos, acusado de matar o vigia Dhemis Augusto Santos, de 35 anos, durante uma discussão envolvendo a vaga de estacionamento de um carro de luxo em um shopping de Palmas. A decisão, assinada pelo juiz Cledson José Dias Nunes, da 1ª Vara Criminal da capital, recebeu a denúncia apresentada pelo Ministério Público e deu início à ação penal por homicídio.\nNo despacho, o magistrado determinou tramitação prioritária ao processo em razão da prisão preventiva do acusado. Waldecir terá prazo de 10 dias para apresentar resposta à acusação após a citação formal. A família da vítima, que mora fora do Tocantins, também deverá ser comunicada sobre o andamento da ação.