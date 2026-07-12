Ianca Pereira Moura, de 29 anos, e Teoclides Dias Pereira Neto, 30, apontado pela polícia como principal suspeito do feminicídio (Reprodução/Instagram de Ianca Moura)\nA morte de Teoclides Dias Pereira Neto, de 30 anos, durante uma ação da Polícia Militar no Jardim Taquari, em Palmas, altera o rumo das investigações sobre o feminicídio de Ianca Pereira Moura, de 29 anos. Embora o principal suspeito tenha morrido, a apuração do crime não é automaticamente encerrada e a Polícia Civil dará continuidade aos procedimentos para esclarecer as circunstâncias do caso.\nDesenvolvimento\nO inquérito conduzido pela 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) seguirá com a reunião e a análise das provas já produzidas, como laudos periciais, depoimentos de testemunhas e demais elementos coletados durante a investigação.