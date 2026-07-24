Uma complicação durante a gravidez acabou casuando a morte da servidora pública Karolina Pereira Silva Lira, de 30 anos, em Porto Nacional nesta qunte-feira (23). A jovem, que atuava na Assistência Social de Porto Nacional, perdeu o bebê que esperava um dia antes da sua morte, em uma unidade hospitalar do município, localizado na região central do estado.\nConforme nota divulgada pela prefeitura, a servidora era portadora de anemia falciforme, condição que teria contribuído para as complicações apresentadas nos últimos dias. A morte de Karolina e do bebê causou comoção. Amigos e conhecidos lamentaram a perda nas redes sociais. "Que tristeza, minha amiga. Que dor sua partida deixa", escreveu uma internauta. Outra pessoa completou: "Conheci ela na Secretaria de Assistência. Uma menina maravilhosa".