Lorraynne usava as redes sociais para divulgar o pilates (Reprodução/Instagram de Lorraynne)\nA morte da professora de pilates e educadora física Lorraynne Bueno de Araújo, aos 32 anos, causou comoção em Gurupi, no sul do Tocantins. Lorraynne faleceu na noite da última segunda-feira (21) após passar dois dias internada no Hospital Regional de Gurupi (HRG) com queixa respiratória e sintomas de falta de ar.\nA profissional atuava há dez anos na área da saúde e era sócia-proprietária de um estúdio de pilates e fisioterapia. O caso repercutiu nas redes sociais pela trajetória ativa da jovem, que morreu antes de ter um diagnóstico.\nConsiderada a "atleta da família", Lorraynne aliava a rotina de atendimentos práticos a investigações acadêmicas sobre saúde física e bem-estar. Casada há dez meses e sem filhos, a professora deixou um legado marcado pelo incentivo à prática de exercícios no estado do Tocantins. Veja abaixo o que se sabe sobre a morte da professora.