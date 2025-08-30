O assassinato de Moisés Costa da Silva completa sete anos neste sábado (30). Ele foi morto enquanto exercia o cargo de prefeito de Miracema do Tocantins. Nesse longo período, a família só conseguiu ter incertezas e o sentimento de impunidade. O crime chocou o município, mas ainda não se tem a resposta esperada: quem matou o Moisés da Sercon, como ele era conhecido.\nO prefeito, que estava em seu primeiro mandato, foi executado no dia 30 de agosto de 2018. O crime aconteceu durante o dia e o corpo de Moisés foi encontrado em sua própria caminhonete, em uma estrada rural da região.\nA investigação está sob responsabilidade da Polícia Civil e é acompanhada pelo Ministério Público do Estado (MPTO). O JTo pediu informações tanto à Secretaria de Segurança Pública (SSP) quanto ao Ministério Público do Tocantins (MPTO) para saber como anda o caso. Ambos deram a mesma resposta: a investigação segue em andamento, 'sob sigilo judicial'.