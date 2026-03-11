As mortes atribuíveis ao uso de álcool entre mulheres cresceram 20% no Brasil entre 2013 e 2023, apontam dados do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (Cisa). Já as internações ligadas ao consumo de bebida alcoólica aumentaram 41% de 2014 a 2024. Os números acompanham o salto no consumo abusivo de álcool entre mulheres, conforme pesquisa Vigitel com dados de 2006 a 2024. O aumento da quantidade ingerida e a maior frequência do consumo entre a população feminina são um fenômeno global que causa preocupação entre os profissionais de saúde.\nA análise do Cisa, que utiliza informações disponíveis no DataSUS, mostra que entre os homens houve um crescimento apenas nas internações. Profissionais de saúde afirmam que as mulheres, por terem menos quantidade de água no corpo e menos enzimas que metabolizam o álcool, têm maior vulnerabilidade biológica. Isso significa que mulheres desenvolvem problemas relacionados ao álcool mais cedo, mesmo que o consumo seja menor.