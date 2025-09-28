Investigações da polícia apontam que a morte de Daniel Mascarenhas, de 32 anos, estaria ligada ao tráfico de drogas. Um homem de 55 anos foi preso suspeito de envolvimento no crime. Conforme o delegado, Israel Andrade, o assassinato teria sido encomendado pelo filho desse suspeito, que é "um grande traficante" em Palmas.\nA família de Daniel Mascarenhas informou que não quer se pronunciar até o fim das investigações.\nDaniel desapareceu na sexta-feira (26) e o corpo dele foi localizado dentro do porta-malas do próprio carro em uma área de mata na quadra 1.305 Sul, no sábado (27). Segundo a polícia, familiares informaram que ele tinha saído de casa dizendo que iria receber um dinheiro.\n"Atraíram Daniel com pagamento desse dinheiro ou promessa de pagamento até a quadra 1.306 Sul, onde ele foi morto com pelo menos quatro disparos de arma de fogo. Ele foi enrolado em uma lona e colocado no porta-malas do seu próprio veículo, que foi o veículo que nós encontramos na mata, abandonado, nas proximidades da quadra 1.305 Sul", explicou o delegado.