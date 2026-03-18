A Polícia Civil ainda não se manifestou sobre o andamento das investigações da morte da indígena Vanusa Smikadi Xerente, de 16 anos, em Tocantínia. A adolescente, que estava grávida, foi vítima de agressões antes de ser internada e morrer no Hospital Geral de Palmas (HGP).\nDe acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP), um inqueríto polícial foi aberto para investigar às possíveis agressões e a perda gestacional da adolescente. Pórem a pasta segue sem o retorno das ínvestigações.\nO caso foi registrado no dia 9 de março de 2026, data em que a jovem não resistiu aos ferimentos. A reportagem tentou contato com representantes da família de Vanusa, mas não obteve retorno.\nTambém foi solicitada atualização à Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP) sobre o inquérito conduzido pela 69ª Delegacia de Polícia de Tocantínia, que aguardava a conclusão de laudos periciais do Instituto Médico Legal (IML). Até a publicação desta reportagem, não houve resposta.