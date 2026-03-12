O laudo do Instituto de Medicina Legal (IML) de Palmas deve esclarecer a causa da morte da indígena Vanusa Smikadi Xerente, de 16 anos, em Tocantínia, a 75 km da capital. A Polícia Civil investiga o caso após denúncias de que a adolescente, que estava grávida e perdeu o bebê, teria sofrido violência antes de ser hospitalizada.\nMorte de indígena Xerente grávida entra na mira da Polícia Civil em Tocantínia\n"Por que me deixaram gostar dele?", diz Lili de Grammont, filha de cantor preso por matar a mulher\nHomem é condenado a 24 anos de prisão por feminicídio em Ponte Alta do Tocantins\nA investigação, conduzida pela 69ª Delegacia de Polícia de Tocantínia, busca apurar as circunstâncias que levaram ao óbito da jovem, moradora da Aldeia Funil, no território Xerente. Informações preliminares indicam que a adolescente passou por uma internação e uma perda gestacional antes de morrer, o que levantou suspeitas de agressão.