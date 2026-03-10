A Polícia Civil do Tocantins abriu investigação para apurar as circunstâncias da morte de uma indígena do povo Xerente em Tocantínia, que fica a cerca de 75 km da capital. O caso entrou na mira da 69ª Delegacia de Polícia do município após informações apontarem possível violência antes da internação da jovem e da perda gestacional.\nA vítima morava na Aldeia Funil, localizada no território Xerente. Informações repassadas às autoridades levantaram suspeitas sobre a situação que antecedeu a hospitalização da indígena, identificada como Vanusa Smikadi Xerente, de 16 anos.\n"Por que me deixaram gostar dele?", diz Lili de Grammont, filha de cantor preso por matar a mulher\nHomem é condenado a 24 anos de prisão por feminicídio em Ponte Alta do Tocantins\nForagido há 10 anos por violência doméstica contra ex-companheira é preso em Paraíso do Tocantins