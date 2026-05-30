Iraci Borges dos Santos, de 78 anos, morava em Sítio Novo do Tocantins e estava internada para tratar uma pneumonia quando o caso ocorreu (Arquivo pessoal/Iara Borges dos Santos)\nA morte da aposentada Iraci Borges dos Santos, de 78 anos, no Hospital Regional de Augustinópolis (HRAug), no Bico do Papagaio, passou a ser investigada pela Polícia Civil após familiares denunciarem uma possível irregularidade durante uma transfusão de sangue realizada na unidade.\nO caso repercutiu depois que a família relatou que a idosa teve uma reação grave logo após receber uma bolsa de sangue e morreu poucas horas depois do procedimento. Diante da denúncia, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) abriu uma apuração interna para analisar o atendimento e verificar se houve falhas ou descumprimento de protocolos técnicos.