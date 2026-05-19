A morte do fisioterapeuta Erick Alves Pereira, de 23 anos, causou comoção na cidade de Novo Gama, região Leste do estado. O profissional, conhecido por sua atuação, trabalhava no Hospital Estadual de Luziânia (HEL), faleceu no último sábado (23). A causa da morte não foi divulgada.\nEm nota divulgada nas redes sociais, a Prefeitura de Novo Gama lamentou a partida de Erick. No texto, a administração municipal destaca que o profissional era competente, dedicado e muito querido por todos, deixando um legado de compromisso e humanidade (confira a íntegra ao final da matéria).\nO Hospital Estadual de Luziânia (HEL) também manifestou pesar pela morte do colaborador. Em comunicado, a unidade afirmou que ele atuou com dedicação e comprometimento, prestando serviço humanizado aos pacientes.\nCaso na GMP: veja quem estava de plantão em ocorrência com suspeita de omissão