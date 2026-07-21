Luciano Ferreira da Silva, de 28 anos, morreu após ser atingido por um tiro durante uma discussão na Praia do Porto Franco, em Couto Magalhães, na região noroeste do Tocantins. O disparo teria sido feito por um policial civil que estava de folga, segundo a Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP-TO).\nLuciano era filho do vereador Lindomar Gomes da Silva (PT), conhecido como Preto das Máquinas, e trabalhava como garçom na praia onde o crime aconteceu. O caso foi registrado na tarde de domingo (19), no distrito de Porto Franco do Araguaia.\nO que aconteceu\nSegundo informações preliminares da Polícia Militar, houve um desentendimento entre frequentadores de um estabelecimento comercial. Durante a confusão, ocorreu uma luta corporal envolvendo o policial e outras pessoas.\nAinda conforme a SSP-TO, durante o confronto, o policial efetuou um disparo de arma de fogo que atingiu Luciano. O jovem foi socorrido e levado para uma unidade de saúde do município, mas não resistiu aos ferimentos.