Gustavo Veloso Feitosa foi encontrado morto em uma casa na região norte de Palmas (Reprodução/Sabrina da Silva Feitosa)\nGustavo Veloso Feitosa, de 3 anos, tinha marcas de agressões na cabeça quando foi encontrado morto na casa do pai. O advogado Igor Gustavo Veloso de Sousa, pai do menino, e Kathellen Moreira da Silva, madrasta da criança, são suspeitos do crime. Os dois foram presos e inicialmente irão responder por homicídio duplamente qualificado e tortura.\nA polícia não descarta a suspeita de violência sexual e a tipificação dos crimes ainda poderá ser alterada conforme o resultado de novas perícias.\nApesar de o caso ter sido registrado nesta semana, a polícia apontou que as agressões aconteciam desde 2024. Durante coletiva de imprensa, o delegado Eduardo Meneses, informou que há fotos de lesões e vídeos em que a criança chegava da visita ao pai "nitidamente dopada".