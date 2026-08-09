Gustavo Veloso Feitosa tinha 3 anos e morava com a mãe, Sabrina da Silva Feitosa, em Palmas. No fim de semana anterior à morte, ele foi passar os dias de convivência com o pai, o advogado Igor Gustavo Veloso de Souza. O caso passou a ser investigado quando Igor procurou a polícia na tarde da última segunda-feira (3).\nA Polícia Civil descartou a versão inicial de afogamento apresentada pelo pai e investiga o caso como homicídio. Igor Gustavo e a companheira dele, Kathellen Moreira, foram presos preventivamente. O Instituto Médico Legal (IML) concluiu que a criança morreu após sofrer múltiplas agressões e violência sexual.\nVeja abaixo o que se sabe até agora sobre o caso.\nQuem é o pai?\nO advogado Igor Gustavo Veloso de Souza é pai de Gustavo. Ele foi presidente do Tribunal de Ética e Disciplina (TED) da Ordem dos Advogados do Brasil no Tocantins (OAB-TO), cargo do qual foi afastado em 2023 após ser denunciado por ameaçar de morte a então companheira, Sabrina Feitosa, mãe do menino.