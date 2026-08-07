Gustavo Veloso Gustavo Veloso Feitosa, de 3 anos, morreu morreu na casa do pai (Arquivo pessoal/Cirlene Feitosa)\nGustavo Veloso Feitosa, de 3 anos, morreu durante um período de convivência na casa do pai, na região norte de Palmas. A investigação começou na última segunda-feira (2), depois que o pai procurou a Polícia Civil e comunicou a morte da criança.\nO laudo do Instituto Médico Legal apontou hemorragia interna, laceração intestinal e múltiplas lesões. Os exames não identificaram sinais de afogamento, hipótese apresentada inicialmente pelo pai.\nA Justiça decretou a prisão preventiva do pai, Igor Gustavo Veloso de Sousa, e da madrasta, Kathellen Moreira da Silva. O inquérito corre sob sigilo e ainda depende de perícias, depoimentos e análise de outros elementos para esclarecer a participação de cada investigado.