A morte de Gustavo Veloso Feitosa, de 3 anos, em Palmas, teve novos desdobramentos após as manifestações das defesas envolvidas no caso. A assistência jurídica da mãe, Sabrina da Silva Feitosa, classifica o crime como violência vicária, enquanto as defesas do pai e da madrasta pedem cautela na análise do processo penal.\nA defesa de Sabrina, em nota enviada nesta segunda-feira (10), sustenta que a violência contra Gustavo teria sido utilizada como forma de atingir a mãe e afirma que o caso reúne elementos compatíveis com a violência vicária. Já a defesa do pai e da madrasta, Igor Veloso e Kathellen Moreira, destaca a necessidade de preservar o direito à defesa e de aguardar o avanço das investigações antes de qualquer conclusão sobre a responsabilidade dos envolvidos.\nEntenda o caso e a investigação policial