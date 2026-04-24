A morte de Guilherme Neto Arvoredo, de 12 anos, causou forte comoção nas redes sociais e mobilizou manifestações de apoio à família em Itumbiara, no sul de Goiás. Guilherme morreu na manhã de quinta-feira (23), em decorrência de um meduloblastoma grau 4, um câncer raro e agressivo na cabeça.\nO sepultamento ocorreu às 10h desta sexta-feira (24), no Cemitério Parque da Saudade, em Itumbiara, conforme confirmado ao POPULAR por Polyana Martins, mãe do menino, e pela funerária PAX Santa Rita.\nNas redes sociais, a mãe de Guilherme compartilhou mensagens sobre a perda do filho, destacando a trajetória de luta e o apoio recebido ao longo dos anos.\nEu não consegui salvar meu filho. Mas o que me conforta é saber o tanto que ele foi amado e querido”, escreveu em uma publicação anterior.\nNa tarde desta sexta-feira, após o sepultamento, Polyana voltou a se manifestar nas redes sociais.