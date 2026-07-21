A morte do cantor Diogo Nascimento Silva, de 41 anos, causou comoção em Goiânia. Em uma postagem nas redes sociais, o perfil profissional dele comunicou o caso. "Cantor talentoso, Diogo deixa um legado de música, alegria e carinho, além de uma lembrança inesquecível na vida de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo", diz parte da nota (leia na íntegra ao final do texto). A causa da morte não foi divulgada.\nA postagem foi feita nesta segunda-feira (20) e já rendeu centenas de comentários em tom de solidariedade. "Nunca vou esquecer tudo o que você fez por mim e pela minha família"; "Nosso amigo de infância, cantou no meu casamento, e por último estava dando aula de canto para minha filha"; "Que Deus o receba! Um rapaz muito especial"; "Ele irá viver em nossos corações e está vivo para desfrutar da vida eterna com Deus"; "Somos gratos por cada ensinamento. Nosso eterno professor de canto" foram algumas das reações dos internautas.