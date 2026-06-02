A Polícia Civil deflagrou uma operação na manhã desta segunda-feira (1º) para avançar na elucidação do assassinato de Sidiney de Oliveira Silva, brigadista do Ibama. O crime, ocorrido em junho de 2024, em Formoso do Araguaia, chocou a região sul do estado. Entre os principais alvos das buscas estão dois agropecuaristas e um policial militar.\nSidiney era ambientalista e um profissional experiente do Programa Prevfogo. Ele foi morto a tiros na porta de sua casa, deixando esposa e três filhos.\nA ofensiva foi coordenada pela 3ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Gurupi. Durante o cumprimento dos mandados, um dos suspeitos acabou preso em flagrante por posse ilegal de munições. Como os nomes dos investigados não foram oficialmente revelados, o g1 não localizou as defesas até a última atualização desta reportagem.