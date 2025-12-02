-Beto (1.3344441)\nBetto Villa Verde faleceu em Goiânia, aos 76 anos de idade, tornando-se uma das pessoas com Síndrome de Down mais longevas do país. De acordo com a irmã dele, Ângela Villa Verde, Beto teve uma parada cardiorrespiratória, mas a causa ainda não foi confirmada pelos médicos.\nSegundo Ângela, Beto vinha tratando uma síndrome pré-leucêmica no Instituto Goiano de Oncologia e Hematologia (Ingoh), mas estava controlado. No dia 22 de novembro ele teve complicações respiratórias e precisou ir para o hospital às pressas. Mesmo assim, Beto seguiu firme por alguns dias, mas faleceu na última sexta-feira (28).\nÂngela e Beto moravam juntos e eram inseparáveis. “Ele era forte, alegre e cheio de vida. Cheio de vida o meu irmão! Tinha uma vontade de viver muito grande. Quer dizer, aquilo que a gente chama de vida, ele tinha muito. Ele só tinha um pouco de fragilidade”, conta.