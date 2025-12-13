Tasso José Câmara, presidente de honra do Conselho Curador da Fundação Jaime Câmara, morreu neste sábado (13), aos 93 anos, no Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia. A causa da morte não foi divulgada. Nascido em 17 de agosto de 1932, Tasso era o filho mais velho de Joaquim Câmara Filho, um dos fundadores do jornal O Popular.\nEle foi um dos principais executivos da Organização Jaime Câmara e exerceu papel estratégico na gestão e modernização da empresa. Ao longo da carreira, foi reconhecido pela atuação voltada ao fortalecimento do jornalismo regional.\nO velório será realizado a partir das 7h de domingo (14), no Cemitério Jardim das Palmeiras. O sepultamento está previsto para ocorrer às 13h, no Cemitério Santana, em Goiânia.\nReconhecimento\nEm 1978, Tasso foi condecorado com a medalha do Mérito Cívico, da Liga de Defesa Nacional, no Rio de Janeiro, devido à sua dedicação às atividades cívicas em Goiás.