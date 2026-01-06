Piter Roger da Conceição foi uma das vítimas do acidente na GO-507 (Reprodução/Redes Sociais eTV Anhanguera)\nPiter Roger da Conceição Gomes, de 32 anos, que estava internado no Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada (Heapa), na região metropolitana de Goiânia, após capotamento de uma caminhonete na GO-507, morreu nesta segunda-feira (5). Ele estava internado desde o dia 1° de janeiro, quando aconteceu o acidente entre Caldas Novas e Rio Quente, ambas na região sul do estado.\nSegundo a Prefeitura de Caldas Novas, Piter Roger foi transferido para Aparecida e faleceu no Heapa. Ainda segundo a assessoria, há quatro vítimas em estado grave. Sendo três em Itumbiara, na região sul do estado, e outra em Aparecida. No dia do acidente, as vítimas foram atendidas e levadas para os hospitais de Caldas Novas e Rio Quente, e posteriormente para as outras unidades.