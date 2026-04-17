Alice Ribeiro, 35 anos, repórter da Band Minas, morreu na noite desta quinta-feira (16) após um grave acidente de carro na BR-381. A informação foi confirmada pela Polícia Militar de Minas Gerais à reportagem.\nA jornalista estava internada em estado grave no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Ela sofreu o acidente na tarde desta quarta-feira (15) na volta de uma gravação.\nNós, da PMMG, lamentamos profundamente em confirmar a morte encefálica da nossa querida repórter Alice. Que Deus a receba e abençoe toda a família", diz a nota da Polícia Militar de Minas Gerais.\nO cinegrafista Rodrigo Lapa, de 49 anos, morreu no local da colisão. Ele trabalhava com a repórter no momento da batida.\nCorpo de professor indígena que desapareceu após barco virar em rio é encontrado; filho de 2 anos morreu\nBarco com indígenas vira no rio Araguaia; criança de 2 anos morre e pai desaparece