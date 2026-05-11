Por meio de nota a Fieg lamentou a perda do líder. 'Mais do que gestor e líder, foi um articulador institucional raro, responsável por integrar pessoas, propósitos e instituições', diz parte do comunicado. (Weimer Carvalho/ O Popular)\nMorreu nesta segunda-feira (11) o economista Paulo Vargas, aos 76 anos. Vargas era diretor regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e superintendente do Serviço Social da Indústria (Sesi). Com uma trajetória de mais de cinco décadas, sua história se confunde com a própria consolidação do Sistema da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg) em Goiás. Paulo Vargas foi peça-chave no desenvolvimento da educação profissional e do bem-estar social da indústria goiana. A causa da morte não foi divulgada para a família.\nAo POPULAR, Dehovan Livan, de 65 anos, editor da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, que foi companheiro e amigo de Paulo há mais de 40 anos, contou, emocionado, que se conheceram em 1984 e, ao longo dos anos, se tornaram muito próximos.