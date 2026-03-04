O publicitário e pesquisador em animação Paulo Coelho Nunes, de 46 anos, faleceu em Goiânia após sofrer um mal súbito no coração. Segundo seu cunhado Vinicius Berger, Paulo morreu nesta segunda-feira (2) enquanto esperava por uma sessão de acupuntura em uma clínica médica.\nAo POPULAR, Vinicius relatou que Paulo passou por uma cirurgia no Hospital do Coração de Goiás (HCOR), em Goiânia, no dia 9 de fevereiro, mas que a cirurgia foi um sucesso e a morte não teve relação com o procedimento.\nPaulo, ou Coelho, como era conhecido, era formado em Publicidade e Propaganda pela Faculdade Cambury e em Cinema e Audiovisual na Universidade Estadual de Goiás (UEG). Recentemente, Paulo estava dedicado ao mestrado em Arte e Cultura Visual, na Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás (UFG).