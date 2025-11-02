Morreu neste domingo (2) o passageiro do avião que caiu em uma fazenda localizada em Fátima, região central do Tocantins. Ele foi identificado como José Rosário Carneiro de Oliveira, de 52 anos, e estava internado em estado grave.\nA queda aconteceu na tarde de sábado (1º). O piloto Diomedio Aires da Silva Filho, de 56 anos, morreu no local. Momentos antes, moradores filmaram a aeronave sobrevoando a cidade e perdendo altitude em alta velocidade.\nSegundo a Polícia Militar (PM), José Rosário foi socorrido e levado para o hospital de Porto Nacional. A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que ele foi transferido para o Hospital Geral de Palmas no mesmo dia, mas acabou falecendo após receber todos os cuidados da equipe médica.\nVídeo mostra avião perdendo altitude antes de cair em fazenda no Tocantins e deixar um morto e um ferido